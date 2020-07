Banchi monoposto e scuole antisismiche: quando le priorità non sono né sicurezza né istruzione [FOTOGALLERY] (Di venerdì 24 luglio 2020) I Banchi monoposto proposti dal ministro dell’istruzione Lucia Azzolina stanno facendo discutere – e non poco – l’Italia. Servono? Vale la pena spendere milioni di euro per acquistarli? Aiuteranno a rispettare il distanziamento sociale? Nel mondo politico e sui social è scoppiata la polemica. C’è chi teme che gli alunni, discoli e non, possano utilizzarli come una sorta di autoscontro, visto che sono dotati di rotelle; c’è chi pensa, a ragione, che non siano adatti agli studenti sovrappeso, visto che non si può spostare la sedie che è ‘collegata’ al banco; c’è chi pensa, anche in questo caso a ragione, che il costo è un tantino eccessivo, e sebbene rappresentino uno strumento ‘del futuro’, le ... Leggi su meteoweb.eu

