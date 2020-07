Banche, salgono le adesioni all’offerta di Intesa Sanpaolo su Ubi. Chi guadagna dall’operazione? (Di venerdì 24 luglio 2020) Giornate decisive per il tentativo di Intesa Sanpaolo di conquistare Ubi Banca, rispettivamente primo e quarto gruppo bancario italiano. Martedì 28 luglio scade infatti l’Offerta pubblica di acquisto e scambio, annunciata lo scorso 14 febbraio e partita il 6 luglio. Ieri il Consigli di amministrazione di Ubi ha nuovamente rigettato la proposta. “La fiducia non si compra” scrive Banca Ubi su giornali e cartelloni pubblicitari. Sarò vero o più semplicemente tutto ha un prezzo? Secondo il Cda di UBI perché l’offerta venga ritenuta soddisfacente mancherebbero all’appello altri 500 milioni di euro. Le adesioni tra gli azionisti intanto sono però salite al 26,4% del capitale della banca guidata da Victor Massiah. E accelerano. Solo nell’ultimo giorno è stato ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ubi Banca si avvia a bocciare per la seconda volta l'offerta di Intesa Sanpaolo, pur prendendo atto del suo miglioramento grazie all'aggiunta di una componente in contanti pari a 0,57 euro per azione, ...Non si arresta la corso dell’oro. Dopo aver sfondato quota $1.800 al barile, si avvia a passo veloce verso la soglia dei $ 1.900. Gli investitori sembrano dunque aver preso per buone le previsioni di ...