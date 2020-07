Banca Ifis: nuove assunzioni in Italia (Di venerdì 24 luglio 2020) Banca Ifis, unico operatore indipendente in Italia specializzato nel credito commerciale, credito finanziario di difficile esigibilità e credito fiscale, effettuerà nuove assunzioni per le circa 30 filali distribuite sul territorio nazionale, dove già lavorano oltre 1.700 dipendenti. La ricerca è rivolta a Sviluppatori Commerciali, che dovranno gestire e programmare la propria attività commerciale finalizzata allo sviluppo di relazioni con clienti imprese e ricercare la potenziale clientela sul territorio assegnato; Responsabili del Sito Web e della Comunicazione, che dovranno sviluppare progetti di comunicazione digitale e multimediale, gestire il sito web aziendale, coordinando tutti i contenuti editoriali, gli aggiornamenti e le grafiche, coordinare le ... Leggi su quifinanza

SrlMancini : RT @HorecaNewsit: Banca IFIS entra nel capitale di Cristallina Holding, proprietaria di Pejo e Goccia di Carnia - MAX18673 : RT @RigoniRiccardo: @DSantanche @MaurizioFuochi Devi spiegarlo alla Meloni.. Che dice.. Conte caduto in piedi.. Mettetevi D'accordo. #FURST… - silviacarducci5 : RT @RigoniRiccardo: SVEGLIATEVI.. ITALIANI.. #FURSTENBERG #LADRO #DELINQUENTE #PROPRIETARIO #BANCA #IFIS #FURSTENBERG #SEBASTIANO #DELINQUE… - RigoniRiccardo : @DSantanche @MaurizioFuochi Devi spiegarlo alla Meloni.. Che dice.. Conte caduto in piedi.. Mettetevi D'accordo.… - HorecaNewsit : Banca IFIS entra nel capitale di Cristallina Holding, proprietaria di Pejo e Goccia di Carnia… -