“Baby” in arrivo la terza stagione su Netflix: tra le new entry la figlia di Morgan e Asia Argento (Di venerdì 24 luglio 2020) È ufficiale, da settembre su Netflix arriva la terza stagione della serie Baby, ispirata ai fatti di cronaca delle baby prostitute dei Parioli di Roma. Questa nuova stagione sarà il capitolo conclusivo dell’intera storia. L’annuncio ai fan dell’arrivo delle nuove puntate sulla piattaforma digitale è arrivato attraverso un post sulla pagina ufficiale Instagram di Netflix Italia. Per quanto riguarda la terza stagione di Baby ci saranno moltissime novità per quanto riguarda il cast. Tra le new entry, appunto, troveremo Anna Lou Castoldi, la figlia del cantante Morgan e dell’attrice Asia Argento. Scopriamo ora insieme ... Leggi su urbanpost

romeoagresti : La #Juventus confida di chiudere l’arrivo del baby talento Samuel Iling-Junior dal #Chelsea. Il giocatore nei giorn… - Cucciolina96251 : RT @romeoagresti: La #Juventus confida di chiudere l’arrivo del baby talento Samuel Iling-Junior dal #Chelsea. Il giocatore nei giorni scor… - lookatbald : RT @romeoagresti: La #Juventus confida di chiudere l’arrivo del baby talento Samuel Iling-Junior dal #Chelsea. Il giocatore nei giorni scor… - DespricableMe : RT @romeoagresti: La #Juventus confida di chiudere l’arrivo del baby talento Samuel Iling-Junior dal #Chelsea. Il giocatore nei giorni scor… - EMIGOAL : RT @romeoagresti: La #Juventus confida di chiudere l’arrivo del baby talento Samuel Iling-Junior dal #Chelsea. Il giocatore nei giorni scor… -

Ultime Notizie dalla rete : “Baby” arrivo Oltre 2 milioni di dispositivi IoT sono vulnerabili agli attacchi hacker Difesa e Sicurezza