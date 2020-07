Azzolina: “Su concorsi scuola giudizio favorevole del Quirinale” (Di venerdì 24 luglio 2020) (Teleborsa) – “I concorsi vanno programmati, so che molti precari vogliono il concorso. E c’è un giudizio favorevole del Quirinale sui concorsi”. Lo ha dichiarato la la ministra del’Istruzione, Lucia Azzolina, in merito al concorso per docenti nelle scuole nel corso della trasmissione Agorà. “Esiste una Costituzione italiana che prevede il concorso. L’assunzione per titoli non è rispettosa della Costituzione italiana e quando la si rispetta non è un torto a nessuno”, ha ribadito la ministra. Sul tema scottante dei nuovi banchi, Azzolina ha chiarito che sarà “una gara europea, presto sapremo i nomi delle aziende”, ha aggiunto chiedendo di “smetterla di fare polemiche, questo terrorizza le ... Leggi su quifinanza

