Azzolina e la storia dei banchi con le ruote che cambieranno la scuola italiana (Di venerdì 24 luglio 2020) Un fermo immagine dalla puntata di “In Onda” del 23 luglio 2020 su La7Manca un mese e mezzo alla ripresa della scuola, perché è chiaro che le scuole devono riaprire a metà settembre, non c’è alternativa pena il collasso del sistema sociale italiano e un buco nero educativo che peggiorerà i nostri già orridi standard educativi internazionali. Per dirne una: siamo fra i peggiori al mondo per abbandono scolastico, negli ultimi vent’anni ci siamo persi per strada tre milioni di studenti. Eppure il dibattito sull’organizzazione della ripartenza è concentrato in modo stucchevole, con sfumature degne di uno spettacolo di vaudeville, sui famosi banchi singoli con le rotelle. Ieri sera la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina li ha addirittura ... Leggi su wired

SimoneCosimi : #Azzolina e la storia dei banchi con le ruote che cambieranno la scuola italiana - domengan : Non so se è #Azzolina o la sua parodia ma questa storia del #banco fa veramente ridere. Durante tutta la #scuola de… - lupo77777777 : #Azzolina peggior ministro della storia repubblicana....ma per distacco. Impressionante la stupidità al potere. - BeppeSammartino : RT @alfredodattorre: Finisco avvilito due giorni di esami, con matricole che ignorano il secolo (non l’anno) della Riv. Francese o della Ri… - SilviaAnnaPe : @MicK_ele Azzolina dixit: -la maggioranza dei dir scolastici ha scelto i banchi a rotelle -nelle scuole più innovat… -