Aveva Investito e Ucciso Carmen Gattullo Mentre Andava a Scuola, Condannata Autista a Tre Anni (Di venerdì 24 luglio 2020) Nel novembre del 2015 Carmen Gattullo era stata travolta e uccisa da un’auto, la donna ora dovrà scontare tre Anni per omicidio colposo, era anche sotto effetto di sostanze stupefacenti. Tre Anni di condanna, questo è stato stabilito dal giudice per la donna colpevole di aver Ucciso la 15enne Carmen Gattullo. Considerata responsabile di omicidio colposo ma senza l’aggravante, nonostante sia risultata positiva a sostanze stupefacenti per l’automobilista a bordo della Mini Cooper. La tragedia risale al 2015, quando Ostia era stata scossa dalla morte dell’adolescente, la quale si stava recando a Scuola ed è stata investita Mentre attraversava le strisce , frequentava il liceo Anco ... Leggi su youreduaction

PAVIA. Una donna di 93 anni è stata investita venerdì mattina intorno alle 9.30 mentre attraversava la strada in viale Partigiani, all'altezza del santuario di Santya Maria delle Grazie (Santa Teresa) ...

E' ufficiale: il Giro d'Italia arriverà a Palermo ma partirà da Monreale

Sono convinto che le risorse vadano investite nei grandi eventi e per questo abbiamo scelto il Giro d’Italia. L’emergenza Covid ha fatto saltare la trasferta in Ungheria e, dunque, la tappa inaugurale ...

