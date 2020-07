Autogrill: porta Old Wild West nel punto vendita di Chianti su A1 (Di venerdì 24 luglio 2020) Milano, 24 lug. (Adnkronos) – Autogrill porta ai clienti in viaggio il burger restaurant di Old Wild West, marchio di proprietà Cigierre Compagnia Generale Ristorazione, inaugurato oggi all’area di servizio Autogrill di Chianti sulla A1 Firenze-Roma e accessibile da entrambe le direzioni. “Ancora una volta -si spiega dalla società- Autogrill lancia un marchio riconosciuto e amato sulla rete autostradale italiana. Per i viaggiatori sarà infatti possibile fare una pausa gustosa grazie ai menu di Old Wild West all’insegna dei famosi hamburger con carne bovina selezionata e rigorosamente italiana”.Inoltre, si sottolinea da Autogrill, “non mancheranno i ... Leggi su meteoweb.eu

