Australia: fa causa al governo per i rischi finanziari legati al cambiamento climatico (Di venerdì 24 luglio 2020) In Australia, una studentessa di legge di 23 anni ha fatto causa al governo per aver fallito nell’informare la popolazione su alcuni rischi legati al cambiamento climatico, in particolare quelli finanziari. Secondo alcuni esperti, sarebbe la prima causa di questo genere. Katta O’Donnell è cresciuta poco fuori Melbourne, in una zona dell’Australia perennemente colpita dagli incendi. In seguito alla catastrofe ambientale degli ultimi mesi, causata dal cambiamento climatico, ha deciso di prendere la situazione in mano e sfruttare i suoi studi in legge per proteggere la popolazione dagli effetti devastanti del riscaldamento globale. La ... Leggi su giornalettismo

Sembra essere inarrestabile la diffusione del coronavirus in Victoria: sono stati 403 i nuovi casi rilevati nella giornata di mercoledì, mentre è stato di cinque il numero delle vittime. È stata una s ...

Una quarantina di 40 case di lusso al limite della scogliera rischiano di crollare in mare nel Nuovo Galles del Sud, più precisamente Wamberal. La causa principale: la forte erosione delle pareti rocc ...

