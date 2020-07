Augusto Minzolini contro Travaglio: "Dopo aver incassato i 2 milioni, ha trasformato Il Fatto nella Gazzetta Ufficiale di Conte" (Di venerdì 24 luglio 2020) ... è il consigliere del principe, Marco Travaglio - scrive -: grato per i due milioni di euro ricevuti dal suo giornale come contributo alle imprese, ha trasformato il Fatto nella Gazzetta Ufficiale di ... Leggi su liberoquotidiano

Chi segue Augusto Minzolini sa bene quanto non stimi, eufemismo, Marco Travaglio. E questo sentimento emerge in modo prepotente in un retroscena firmato da Minzo sul Giornale, in cui si parla di Giuse ...