Audiweb: Tgcom24 è la testata di informazione online più seguita in Italia (Di venerdì 24 luglio 2020) Il trend di base di Tgcom24 è in crescita da tutto il 2020: se il risultato dell'ultima settimana dovesse stabilizzarsi, potrebbe essere un importante segnale dei nuovi orientamenti del pubblico ... Leggi su tgcom24.mediaset

Ultime Notizie dalla rete : Audiweb Tgcom24

TGCOM

Tgcom24.it è per la prima volta la testata di informazione online più seguita in Italia. A stabilirlo i più recenti dati Audiweb che considerano il traffico sia da rete fissa che da mobile. Gli ultimi ...Prosegue in maggio il calo del traffico dei siti di news già evidenziato in aprile rispetto al mese precedente, quando eravamo in piena emergenza e la domanda di informazione aveva raggiunto il suo ma ...