Audi alta gamma, nuove dotazioni hi-tech (Di venerdì 24 luglio 2020) VERONA (ITALPRESS) – In vista del 2021, l’equipaggiamento hi-tech dei modelli d’alta gamma Audi viene ulteriormente arricchito dall’adozione della piattaforma d’infotainment MIB 3, da nuovi servizi Audi connect e dall’introduzione del sistema parking pilot. La nuova piattaforma d’infotainment MIB 3 sostituisce il precedente sistema MIB2+ garantendo una superiore potenza di calcolo, una velocità più elevata nell’esecuzione dei comandi e un affinamento delle funzioni di navigazione, con l’aggiornamento delle mappe che avviene mensilmente – anzichè ogni tre mesi – e senza costi. In ambito hardware, debutta il sistema parking pilot, incluso nel Pacchetto assistenza al parcheggio plus. Grazie all’interazione tra i ... Leggi su ildenaro

