Atletica, il Golden Gala Pietro Mennea prende forma: 13 le gare in programma nella tappa italiana di Diamond League (Di venerdì 24 luglio 2020) Sono 13 le gare del programma del Golden Gala Pietro Mennea, la tappa italiana della Wanda Diamond League in scena giovedì 17 settembre 2020. nella sua quarantesima edizione il meeting si svolgerà, per la prima volta, nella storico e suggestivo scenario dello Stadio dei Marmi. Saranno lo sprint e i concorsi il piatto forte di questa edizione: 100, 400, 110hs, 400hs, alto, asta e peso le gare maschili, 100, 400, 800, 100hs, 400hs e alto le gare femminili. Il circuito Wanda Diamond League quest’anno si svolgerà senza il tradizionale format che mette in ... Leggi su sportfair

13 discipline nel programma della tappa italiana della Wanda Diamond League, che si terrà per la prima volta allo Stadio dei Marmi di Roma. Sono 13 le gare del programma del Golden Gala Pietro Mennea, ...

