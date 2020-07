Atletica, Golden Gala Roma 2020: la tappa si svolgerà a settembre allo stadio dei Marmi (Di venerdì 24 luglio 2020) Nonostante lo stop dovuto all’emergenza coronavirus, il Golden Gala Pietro Mennea 2020 si svolgerà, anche se in ritardo a quanto inizialmente previsto e in una location diversa da quella in cui inizialmente si sarebbe dovuto disputare. La tappa italiana della Diamond League, che avrebbe dovuto avere luogo il 28 maggio a Napoli, andrà in scena il 17 settembre a Roma, per la prima volta allo stadio dei Marmi. Quest’anno la Diamond League si svolgerà senza il tradizionale format che mette in palio punti per la finale. Leggi su sportface

sportface2016 : #Atletica - Il Golden Gala si disputerà a #Roma il 17 settembre - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Atletica: Golden Gala confermato, a Roma il 17 settembre. Si terrà allo stadio dei Marmi anzichè all'olimpico #ANSA http… - AnsaRomaLazio : Atletica: Golden Gala confermato, a Roma il 17 settembre. Si terrà allo stadio dei Marmi anzichè all'olimpico #ANSA - roma_magazine : RT @calciomercato_m: Atletica: Golden Gala confermato, a Roma il 17 settembre - juve_magazine : RT @calciomercato_m: Atletica: Golden Gala confermato, a Roma il 17 settembre -