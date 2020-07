Atletica, Golden Gala confermato il 17 settembre (Di venerdì 24 luglio 2020) Confermata ufficialmente la nuova data del Golden Gala , storico meeting romano di Atletica leggera di Diamond League. Originariamente fissato a Napoli per il 28 maggio, il Gala è stato spostato a ... Leggi su quotidiano

Bologna, 24 luglio 2020 - Confermata ufficialmente la nuova data del Golden Gala, storico meeting romano di atletica leggera di Diamond League. Originariamente fissato a Napoli per il 28 maggio, il Ga ...Verso il Golden Gala Pietro Mennea, la tappa italiana della Wanda Diamond League in scena giovedì 17 settembre 2020: 13 le gare in programma Nella sua quarantesima edizione il meeting si svolgerà, per ...