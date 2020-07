Atletica, cancellata la Diamond League a Shanghai: era prevista per il 19 settembre (Di venerdì 24 luglio 2020) A seguito della decisione del governo cinese di sospendere tutti gli eventi sportivi internazionali fino al prossimo anno, è stata annullata la tappa di Shanghai della Diamond League in calendario il prossimo 19 settembre. Calendario che, avverte in una nota World Athletics, “rimane provvisorio e soggetto a ulteriori cambiamenti”. La Diamond League del 2020 non sarà una serie strutturata di eventi che porteranno a una finale, come accade solitamente. Pertanto, gli atleti non guadagneranno punti Diamond League in questa stagione e non ci sarà un’unica finale a 24 discipline a Zurigo, come originariamente previsto. Attualmente sono programmati sei meeting tra il 14 agosto e il 17 ottobre. Leggi su sportface

