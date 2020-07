Atalanta, rigori stregati a San Siro: Malinovskyi sbaglia il terzo penalty al Meazza (Di venerdì 24 luglio 2020) Per l’Atalanta non sono fortunati i calci di rigore a San Siro: Malinovskyi ha sbagliato il terzo rigore battuto al Mezza Non sono per nulla fortunati i calci di rigore battuti dall’Atalanta tra le mura di San Siro. Ruslan Malinovskyi, infatti, ha sbagliato il terzo penalty battuto nella casa di Inter e Milan, facendosi ipnotizzare da Donnarumma. Prima del giocatore ucraino avevano sbagliato Luis Muriel contro l’Inter e Josip Ilicic contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League. Uno stadio che non porta fortuna alla Dea. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

betta941 : RT @SantucciFulvio: L'Atalanta è riuscita a sbagliare tre rigori nella stessa porta con tre giocatori diversi in una sola stagione - Tvottiano : @enrick81 @famigliasimpson @tw_fyvry @napoliforever89 @OltreTv @ematr_86 @misterf_tweets @Gio79803890 @ZeusMega… - henriolama : Il Milan sta facendo tutto da solo: fa gol, regala rigori e li para...per ora Atalanta inesistente #MilanAtalanta - SantucciFulvio : L'Atalanta è riuscita a sbagliare tre rigori nella stessa porta con tre giocatori diversi in una sola stagione - tangoverotwit : RT @maxmassi969: Sarri: “Sulla nostra stagione pesano i 12 rigori contro” ???? senza i rigori inventati con l’Atalanta tu lo scudetto lo perd… -