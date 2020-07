Atalanta, Marino: «L’obiettivo è crescere, c’è grande volontà da parte di tutti» (Di venerdì 24 luglio 2020) Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, ha parlato a Sky Sport nel pre partita del match contro il Milan Umberto Marino, direttore generale dell‘Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita del match contro il Milan. Le sue parole. OBIETTIVI – «Dobbiamo rimanere ancorati alla nostra storia, alla nostra dimensione di una provinciale che sta facendo cose importanti. L’obiettivo è crescere: non è semplice restare su questi livelli, ma ci proviamo, c’è grande volontà da parte di tutti». MILAN – «I numeri li fa il mercato. Sicuramente sono due società che hanno investito molto su giocatori offensivi. Sono contento che il Milan stia facendo un ... Leggi su calcionews24

