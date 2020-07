Atalanta, Gasperini ammette: “Gara ostica, bravi a reagire dopo l’1-0” (Di venerdì 24 luglio 2020) L'Atalanta non va oltre il pareggio contro il Milan. I nerazzurri restano comunque al secondo posto. Il tecnico Gian Piero Gasperini analizza la gara della sua squadra.caption id="attachment 810400" align="alignnone" width="1024" Gasperini (Getty Images)/captionLE PAROLE DI GasperiniGian Piero Gasperini commenta la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "Il risultato è giusto, avremmo potuto vincere per le occasioni. Sono partite equilibrate, con un po' di stanchezza. Non sono gare semplici da vincere. La squadra è stata brava a reagire dopo il gol ed è andata vicina a vincere la partita. Rigori? Erano importanti, ma ne abbiamo segnati parecchi. Bravo anche Donnarumma che ha chiuso la porta. Mi dispiace per Mbappé, spero non ... Leggi su itasportpress

