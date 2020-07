ASUS ROG Falchion 65%: anche Asus si fa piccola (Di venerdì 24 luglio 2020) by Hynerd.it A pochi giorni dal lancio della nuova Razer Huntsman Mini, ecco che Asus mostra il suo nuovo gioiellino, la ROG Falchion. Quest’ultima si differenzia però dalla Huntsman Mini in quanto ha le frecce direzionali, anche se le misure restano davvero molto contenute. La Asus, con la sua linea Rog (Republic Of Gamers) fondata nel 2006, si è subito assicurata un posto tra le aziende leader nel settore del gaming, producendo non solo periferiche, ma anche componenti hardware tra i migliori … su: Asus ROG Falchion 65%: anche Asus si fa piccola Leggi su hynerd

HDblog : Voglia di Asus Rog Phone 3? ecco gli sfondi e i Live Wallpaper ufficiali | Download - NewsDigitali : Asus Rog Phone 3: ufficiale il nuovo gaming phone - - infoitscienza : ASUS ROG Phone 3 - Scheda tecnica - in24tech : Asus ROG Phone 3 vs Lenovo Legion Duel: Specs Comparison - wireditalia : Sono Lenovo Legion Phone Duel e Asus Rog Phone: un concentrato di componenti di primo livello e prestazioni estreme… -