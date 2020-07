Assogasliquidi-Federchimica: "Ora sforzo corale per ripresa Paese" (Di venerdì 24 luglio 2020) Roma, 24 lug. (Adnkronos) - La filiera del Gpl e del Gnl ha risposto in modo adeguato alle sfide imposte dall'emergenza sanitaria, il settore ha garantito i servizi all'utenza, il mantenimento e l'avanzamento dei lavori sulle reti infrastrutturali di distribuzione e di approvvigionamento. Ma le difficoltà ci sono state e ci sono ancora e adesso si deve ripartire con regole chiare ed efficaci. Questo in sintesi il contenuto dell'intervento di Assogasliquidi/Federchimica nel corso delle audizioni periodiche di Arera, Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti ed Ambiente. Oggetto delle audizioni, che si sono tenute ieri e oggi, delineare lo scenario con i protagonisti del settore, associazioni e stakeholder, sulla fase Covid-19 e sui primi passi per favorire la ripartenza. Più in dettaglio, in riferimento al Gpl, il comparto ha ... Leggi su iltempo

