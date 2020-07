ASSOCIAZIONE CITTA’ TEATRO PRESENTA LA RASSEGNA TEATRALE TEATRO IN CORTE (Di venerdì 24 luglio 2020) Sei spettacoli, sei appuntamenti con tanti grandi protagonisti del panorama TEATRALE nazionale. L’ASSOCIAZIONE Città TEATRO riparte dalla RASSEGNA estiva “TEATRO in CORTE” che, come di consueto, si svolgerà nella CORTE di Palazzo Recupero Cutore (Via Etnea, 33) ad Aci Bonaccorsi, nell’ambito delle manifestazioni dell’Estate Bonaccorsese organizzate in collaborazione con il comune di Aci Bonaccorsi.Una RASSEGNA che, a partire dal 26 luglio, si snoderà lungo tutto il mese di agosto con commedie classiche e brillanti, spettacoli musicali e varietà.Un cartellone studiato ad hoc per rispondere alla richiesta di tornare a emozionarsi con lo spettacolo dal vivo nel ... Leggi su laprimapagina

