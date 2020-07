Assegni al nucleo familiare, può richiederli il padre separato? (Di venerdì 24 luglio 2020) Gli Assegni al nucleo familiare sono una prestazione INPS erogata a lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, e a pensionati dall’INPS per nuclei familiari che rispondano a determinati requisiti di composizione e che abbiano redditi entro quelli stabiliti dalla legge. Gli Assegni al nucleo familiare spettano indistintamente sia a padre che madre del minore, a patto che a richiederli sia soltanto uno dei due genitori. Assegni nucleo familiare padre separato Un lettore scrive per chiedere: Buon pomeriggio Mi chiamo D. sono separato consensualmente e la mia ex moglie vorrebbe che io percepissi gli Assegni familiari siamo stati ... Leggi su notizieora

