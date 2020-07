ASPI, MIT: presentato nuovo piano economico, in corso valutazione (Di venerdì 24 luglio 2020) (Teleborsa) – Come da cronoprogramma, ASPI ha presentato ieri il nuovo piano economico finanziario che è ora in corso di valutazione. Lo comunica il MIT in una nota. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il Ministero dell’Economia e delle Finanze – si legge – “stanno procedendo ad una puntuale verifica dei singoli elementi contenuti nel piano economico Finanziario – PEF – presentato nella tarda serata di ieri, come da cronoprogramma, dal concessionario Autostrade per l’Italia”. “All’esame del tavolo tecnico, in corso di svolgimento in queste ore – prosegue la nota – l’erogazione degli oneri ... Leggi su quifinanza

