Arisa e la chirurgia estetica: ‘Ho fatto un ritocchino ma me ne sono pentita’ (Di venerdì 24 luglio 2020) “L’anno scorso ho ceduto a un ritocchino alla labbra, ma se tornassi indietro non lo farei più. Può essere giusto cambiare una parte del corpo se non ti piace, ma lo stimolo deve venire da te, non dagli altri. Non bisogna cambiare per il gradimento di Instagram”, rivela Arisa al settimanale Oggi. Un’ammissione non scontata da parte della cantante che sui social ha intrapreso nelle ultime settimane una campagna di accettazione del proprio io senza sottostare alle pressioni dei social. Come? Facendosi vedere in costume senza modificare la foto e adottare una posa tattica oppure mostrandosi con una parrucca e subito dopo con i capelli quasi rasati “Purtroppo sui social vince l’apparenza, pure se è finta. Se metto una mia foto con i capelli rasati ho mille like, se posto una con la parrucca ne ... Leggi su tvzap.kataweb

