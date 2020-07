Arisa bellezza esplosiva in costume: “Si lo ammetto, ho fatto qualche ritocchino” (Di venerdì 24 luglio 2020) Arisa ha pubblicato dei nuovi scatti sul suo profilo Instagram dove mostra le sue forme sinuose al mare e in piscina. Poi ammette di aver subito dei ritocchi. La popolare cantante Arisa, all’anagrafe Rosalba Pippa, stupisce sempre i suoi fans per la sua simpatia e la sua spontaneità. Recentemente, invece, sta catturando l’attenzione per gli … L'articolo Arisa bellezza esplosiva in costume: “Si lo ammetto, ho fatto qualche ritocchino” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Arisa bellezza Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Arisa bellezza