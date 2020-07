Approvato Piano Assunzioni Ama, Zaghis: primo passo per rilancio azienda (Di venerdì 24 luglio 2020) Roma – “L’approvazione da parte della Giunta del Piano Assunzioni 2020 di Ama e’ il primo passo per il concreto rilancio della piu’ grande azienda di gestione dei rifiuti e dei servizi ambientali d’Italia, il tutto all’interno di un processo di rilancio previsto con il Piano di Risanamento richiesto da Roma Capitale con la Delibera 106 del 9 giugno 2020.” “Dopo oltre 7 anni di blocco del turn over, che ha comportato un saldo negativo di oltre 700 unita’ tra i lavoratori e il progressivo invecchiamento del corpo addetti ai servizi, potranno per la prima volta essere almeno in parte reintegrate maestranze utili per ridare slancio alle attivita’ territoriali e cosi’ arriveranno ... Leggi su romadailynews

DaniloToninelli : Approvato piano di rilancio UE da 750 miliardi di cui 209 andranno all’Italia. Un importo ancora maggiore di quanto… - Linkiesta : Il 30% degli investimenti finanziati dal bilancio settennale Ue 2021-2027 e dal piano di 750 miliardi di aiuti appr… - M5S_Europa : Questa è una giornata storica per l'#Italia e l'#Europa. 'Siamo soddisfatti, abbiamo approvato un piano di rilanci… - NeriTorrigiani : RT @MostraAeP: La giunta di #BagnoaRipoli ha approvato un piano di recupero del sistema idrico della #FontedellaFataMorgana per il quale se… - Tiburnoofficial : Tivoli, approvato tra le polemiche il piano triennale delle opere pubbliche Approvato, al termine di un -

Ultime Notizie dalla rete : Approvato Piano Regione Lazio: approvato il piano della riserva di Decima Malafede Il Faro Online Il Tea Party insorge contro il piano di aiuti

Il Tea Party non vuole approvare il prossimo disegno si legge sul coronavirus presentato in Senato dal leader della maggioranza repubblicana Mitch McConnell. Questo pone il leader al Senato in una sit ...

Camaiore adotta il Nuovo Piano Operativo

Il Consiglio Comunale ha adottato con voto unanime il Nuovo Piano Operativo nella seduta di ieri, 23 luglio 2020. L’atto ha visto il voto favorevole del gruppo consiliare del Partito Democratico, dell ...

Il Tea Party non vuole approvare il prossimo disegno si legge sul coronavirus presentato in Senato dal leader della maggioranza repubblicana Mitch McConnell. Questo pone il leader al Senato in una sit ...Il Consiglio Comunale ha adottato con voto unanime il Nuovo Piano Operativo nella seduta di ieri, 23 luglio 2020. L’atto ha visto il voto favorevole del gruppo consiliare del Partito Democratico, dell ...