Apertura scuole, c’è la data ufficiale: la Azzolina firma l’ordinanza (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoStamattina era stata chiara Lucia Azzolina, “il 14 settembre si tornerà a scuola“. La data è diventata ufficiale questa sera, quando il Ministro dell’Istruzione ha firmato l’ordinanza per quanto riguarda l’anno scolastico 2020/21. La data prevista dall’ordinanza vale per tutte le scuole dell’infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo di istruzione appartenenti al sistema nazionale di istruzione, compresi i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti, su tutto il territorio nazionale. L'articolo Apertura scuole, c’è la data ufficiale: la Azzolina firma l’ordinanza ... Leggi su anteprima24

