Antonella Elia tradita da Pietro Delle Piane che afferma ‘L’ho baciata’ (Di venerdì 24 luglio 2020) Antonella Elia tradita da Pietro Delle Piane. Incredibile, quanto successo nella puntata di Temptation Island di giovedì 23 luglio. Un colpo di scena al quale, probabilmente, mai abbiamo assistito nella storia di Temptation Island condotto da Filippo Bisciglia, la cui prima edizione è andata in onda nel 2014 e che ha sempre regalato grandi ascolti a Canale 5. Una puntata che è iniziata da dove è finita la precedente. Al falò, Filippo Bisciglia ha detto ad Antonella Elia che aveva un video per lei. Si trattava Delle continue avances e confidenze anche riguardanti la vita privata di Antonella Elia, che il suo fidanzato ha fatto alla single ... Leggi su kontrokultura

