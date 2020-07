Antonella Elia: i fan si vendicano di Pietro delle Piane su Wikipedia (FOTO) (Di venerdì 24 luglio 2020) La pagina di Wikipedia di Pietro delle Piane è stata modificata dai fan di Antonella Elia, arrabbiati per il tradimento dell'attore. Pietro delle Piane dopo aver offeso e tradito Antonella Elia ha subito le ire dei suoi fan: ieri sera la sua pagina di Wikipedia ha cambiato nome da Pietro delle Piane a "Pietro ho fatto un figlio". Ieri sera durante la quarta puntata di Temptation Island 2020 gli spettatori hanno visto uno dei concorrenti, Pietro delle Piane, trattare male la sua compagna, la showgirl Antonella Elia. ... Leggi su movieplayer

crazybonegirl17 : Antonella Elia insegnaci la dignità. grande donna #TemptationIsland - MaraudMalocchio : LUI NON VUOLE ANTONELLA, LUI VUOLE ANTONELLA ELIA. #TemptationIsland - Chiara98112366 : RT @opheliafals: Pietro che dice 'almeno io ho lasciato un segno' offendendo l'elia, tutta italia che lo conosce per 'IL FIDANZATO DI ANTON… - nuvoledimiele8 : Antonella Elia 'avrei messo la mano sul fuoco sulla fedeltà di Pietro' Mio padre 'te la saresti BRUCIATA' AHHAHAHAHAH?????? #TempationIsland - Fashiondonne1 : @TemptationITA Come ho goduto nel vedere la brutta megera Antonella Elia, con la sua spocchia e arroganza, guardare… -