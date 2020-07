Antonella Clerici pronta a tornare. Intanto la foto in piscina impazza (Foto) (Di venerdì 24 luglio 2020) Antonella Clerici si sta godendo le vacanze estive in attesa di ritornare sul piccolo schermo. La donna è apparsa in una Foto un po’ insolita che la ritrae in piscina. La conduttrice, in costume, mostra curve mozzafiato. Inutile dire che lo scatto in questione ha letteralmente fatto il giro del web conquistando i fans. Antonella Clerici è prontissima a rimettersi in gioco e lo ha confermato ancora una volta nel corso di una lunga intervista rilasciata al settimanale Oggi. L’assenza dalla televisione, seppur le sia costata tantissima nostalgia, è stata positiva sotto il profilo familiare dal momento che il tempo da dedicare alla figlia è stato davvero tanto. Cos’ha detto la Clerici? ... Leggi su kontrokultura

FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Antonella Clerici su Elisa Isoardi: 'Non le ho scippato “La Prova del Cuoco”' - Harold05110793 : #Canale5 già sta mandando i promo di molti programmi del daytime. #Rai1 che aspetta? Ci sono le due novità con Anto… - zazoomblog : E’ sempre mezzogiorno con Antonella Clerici ma con Anna Moroni grande esclusa dalla casa nel bosco? - #sempre… - marcofino23 : @RaiRadio2 @FSolibello @marcoardemagni @CaterpillarAM W Antonella Clerici - infoitcultura : Antonella Clerici torna in tv: “Non ho tolto nulla alla Isoardi” -