Anticipazioni Daydreamer 27 luglio: Can si dichiara a Sanem, ma poi lei lo lascia. Guliz attratta da Osman, Leyla gelosa (Di venerdì 24 luglio 2020) Anticipazioni Daydreamer 27 luglio: cos’avverrà lunedì prossimo? Scopriamolo insieme! Anticipazioni Daydreamer 27 luglio: Can si dichiara e racconta della sua infanzia a Sanem Risolta la questione della macchina fotografica, Can porterà Sanem un posto speciale, un bosco, dove le dichiarerà il suo amore alla ragazza e le racconterà nel dettaglio la dolorosa infanzia sua e di Emre con i genitori divorziati. Sarà una parte dell’episodio veramente molto tenera! Anticipazioni Daydreamer 27 luglio: Metin mette in guardia Emre da Aylin. Osman fa conquiste, Muzaffer geloso Intanto Emre avrà un incontro con Metin. ... Leggi su pianetadonne.blog

redazionetvsoap : #DayDreamer #Anticipazioni Sarà davvero pentito? - LatinoCalogero : #daydreamer #canyaman #demetozdemir #mediaset Can fa una drammatica confessione a Sanem, ecco quale ?????? - Notiziedi_it : In DayDreamer dopo il bacio torna la crisi? Sanem ha ancora un peso sul cuore: anticipazioni dal 27 al 31 luglio - periodicodaily : Daydreamer soap Turca: le anticipazioni di venerdì 24 Luglio #daydreamer #24luglio #staseraintv - robertafatta1 : RT @MediasetPlay: Cosa succederà nell'episodio di mercoledì 22 luglio di #DayDreamer? Ecco una breve anticipazione... ?? -