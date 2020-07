Anno scolastico al via il 14 settembre: cosa prevede l’ordinanza della Azzolina (Di venerdì 24 luglio 2020) Mentre le polemiche sui nuovi banchi con le rotelle non accennano a smettere, la ministra Azzolina continua con gli adempimenti burocratici in vista dell’inizio del prossimo Anno scolastico. Così, mentre alcuni cercano ancora di interpretare le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico sulle distanze da mantenere in classe, dal dicastero di Viale Trastevere arrivano novità sulla data di inizio della scuola. Quando inizia l’Anno scolastico 2020/2021: cosa prevede l’ordinanza ministeriale Stando a quanto stabilito nell’ordinanza firmata nel pomeriggio di oggi, l’Anno scolastico 2020/2021 prenderà il via il prossimo 14 settembre. Gli alunni e gli ... Leggi su quifinanza

MIsocialTW : La Ministra @AzzolinaLucia ha firmato l’ordinanza che stabilisce l’avvio delle lezioni per l’anno scolastico 2020/2… - c_appendino : Ringrazio @AzzolinaLucia per essere venuta a #Torino a lavorare di persona con il tavolo regionale per l’avvio dell… - qui_finanza : Anno scolastico al via il 14 settembre: cosa prevede l’ordinanza della Azzolina Gli studenti saranno chiamati a tor… - MaSpadavecchia : A putignano al polo liceale record d' iscritti al nuovo anno scolastico. In 1300 scelgono il Majorana laterza… - SassiLive : +++IL 14 SETTEMBRE SI TORNA A SCUOLA, MINISTRO AZZOLINA FIRMA ORDINANZA PER AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020-2021+++ -