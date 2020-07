Anna Foglietta madrina della Mostra del Cinema (Di venerdì 24 luglio 2020) Anna Foglietta raccoglie il testimone da Alessandra Mastronardi: sarà la nuova madrina della Mostra del Cinema di Venezia che festeggia le 77 edizioni Alessandra Mastronardi passa il testimone ad Anna Foglietta. L’attrice sara’ la madrina della 77a Mostra d’Arte Cinematografica, diretta da Alberto Barbera e organizzata dalla Biennale di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre… L'articolo Anna Foglietta madrina della Mostra del Cinema Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

