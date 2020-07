Animaphix, animazione polacca in Sicilia (Di sabato 25 luglio 2020) Annunciato repentinamente con avvio scattoso anche quest’anno, Animaphix rilancia a Bagheria (PA) la sua proposta accorta di cinema d’animazione d’autore. Con la nuova direzione artistica di Andrea Martignoni, pluripremiato mago di musiche e suoni inconsueti e figura nota a livello internazionale nell’ambito del film animato, il piccolo ma competente festival Siciliano si articola da mercoledì 29 a domenica 2 agosto. Piatto forte di questa 6ª edizione è la retrospettiva sulla prestigiosa e longeva animazione polacca, vero polo di sperimentazione e … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Sono circa 80 le opere su carta, trasposizioni pittoriche di Invenzioni di Don Chisciotte e Il Sembra e l'Alzolaio, film d'animazione realizzati da Mimmo Paladino, presentate in occasione di Storyboar ...Prima di presentarsi alle mostre informarsi sulle modalità di ingresso in relazione all’emergenza Covid-19 e visitare il sito ufficiale dell’evento per avere conferma delle date e degli orari. Le oper ...