Andrea Delogu incinta? “No, se dovesse sembrare è solo cibo!”, marito Francesco Montanari spiazza (con cartonato) (Di venerdì 24 luglio 2020) Ogni mattina Andrea Delogu, eccellente conduttrice de La vita in diretta estate, ci regala #unaparolaaldì, nell’ambito della sua “rubrica” Instagram molto apprezzata. Da semplici parole spiegate dalla conduttrice in descrizione a veri e propri modi di dire dei quali la Delogu ne svela significati e curiosità. La frase di oggi ha però contribuito a causare... L'articolo Andrea Delogu incinta? “No, se dovesse sembrare è solo cibo!”, marito Francesco Montanari spiazza (con cartonato) proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

ItaliaRai : Non perdete l'appuntamento quotidiano con le storie d'Italia de 'La Vita in Diretta Estate' con Marcello Masi e And… - InsanityAngel1 : Dolcissima Andrea Delogu...#LaVitaInDirettaEstate - visitriminidmc : Andrea Delogu racconta la nostra bella #Rimini ?? Rimini dove è cresciuta e dove ha imparato la filosofia dell'acco… - MrsHannigram : RT @georg00114: Ma la bellissima storia d’amore di Francesco Montanari e Andrea Delogu Dio mio sono in un brodo di giuggiole sono fantastic… - MrsHannigram : Oggi ho visto per caso la puntata di Grande Amore(rai replay)sulla coppia Andrea Delogu e Francesco Montanari: una… -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Delogu Andrea Delogu: “Non sono incinta”. Ma il marito Francesco Montanari commenta… TvZap Andrea Delogu incinta? “No, se dovesse sembrare è solo cibo!”, marito Francesco Montanari spiazza (con cartonato)

E così non sono mancate le congratulazioni piovute nello spazio riservato ai commenti, da parte di molti follower al punto da portare la conduttrice del programma pomeridiano di Rai1 ad un necessario ...

Le foto di Beatrice De Masi

Chi è Marcello Masi, l'ex direttore del Tg2 che oggi conduce Vita in Diretta Estate Riflettori puntati sulla vita e la carriera di Marcello Masi, il giornalista che oggi conduce Vita in Diretta ...

E così non sono mancate le congratulazioni piovute nello spazio riservato ai commenti, da parte di molti follower al punto da portare la conduttrice del programma pomeridiano di Rai1 ad un necessario ...Chi è Marcello Masi, l'ex direttore del Tg2 che oggi conduce Vita in Diretta Estate Riflettori puntati sulla vita e la carriera di Marcello Masi, il giornalista che oggi conduce Vita in Diretta ...