Ancora offerte sottocosto da Unieuro: Fortnite e PS4 in sconto fino al 2 agosto (Di venerdì 24 luglio 2020) Quanti attendevano al varco il nuovo volantino di Unieuro di fine luglio sono stati finalmente accontentati. Sì perché, come è ormai tradizione, la nota catena di elettronica di consumo ha avviato una nuova ondata di promozioni sottocosto, che vanno a toccare diversi prodotti hi-tech. Tra questi, non mancano gioiellini che potrebbero fare gola al popolo geek, vale a dire a tutti quei potenziali acquirenti che si professano appassionati di videogiochi. Prima di tutto, è importante chiarire che le offerte sottocosto del volantino Unieuro sono valide da oggi, 24 luglio 2020, fino al prossimo 2 agosto. Non solo, sappiamo che sono attive nei negozi della catena che aderiscono all'iniziativa e pure online - come potete verificare voi stessi ... Leggi su optimagazine

may_frayn : @IBS_it vi informo che la pagina #7giornistrepitosi sul vs sito mostra ancora i libri di ieri (saggi e manuali) Pot… - NickCelentano : Ma una domanda alle vedovelle di #Allegri, al punto da evocarlo persino quando #Sarri vince lo #scudetto. Ma se dav… - ilmazzoII : @GustavoPiga L’anno scorso la mia azienda ha assunto una laureata in giurisprudenza. A tempo determinato. Segue le… - AQVILAROMANA : @ScleViBlocca @GliEhuilibri @Gianskrt nn va perche non accontentano lotito ..la lazio e' paradossalmente una societ… - Gianskrt : @ScleViBlocca Il talento c'è ed è davanti agli occhi di tutti , penso che la Roma davanti ad offerte clamorose cede… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora offerte Solo per oggi Mediaworld: ancora sconti su tanti elettrodomestici | OfferteLabs Tom's Hardware Italia Mensa Ersu, la provocazione degli studenti: “No ai lunch box, il pranzo lo offriamo noi”

“Non prenotate i lunch box dell’Ersu del sabato e venite al sit-in di protesta: il pranzo ve lo offriamo noi”. È la nuova protesta-provocazione degli Studenti universitari per mettere in chiaro alcuni ...

Cagliari, Ersu: protesta degli studenti per le mense semi-chiuse e i disagi post lockdown

CAGLIARI. «Non prenotate i lunch box dell'Ersu del sabato e venite al sit-in di protesta: il pranzo ve lo offriamo noi». È la nuova protesta-provocazione degli studenti universitari per mettere in chi ...

“Non prenotate i lunch box dell’Ersu del sabato e venite al sit-in di protesta: il pranzo ve lo offriamo noi”. È la nuova protesta-provocazione degli Studenti universitari per mettere in chiaro alcuni ...CAGLIARI. «Non prenotate i lunch box dell'Ersu del sabato e venite al sit-in di protesta: il pranzo ve lo offriamo noi». È la nuova protesta-provocazione degli studenti universitari per mettere in chi ...