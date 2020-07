Ancora 800mila senza Cig. Gasparri a valanga su Tridico e governo: vergogna (Di venerdì 24 luglio 2020) A oltre quattro mesi dall'inizio del lockdown ci sono Ancora 800mila persone che non hanno percepito la cassa integrazione. E molte di loro non sanno come andare avanti. “Il presidente dell'Inps Tridico è un bugiardo. È una vergogna che stia Ancora al suo posto", tuona il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri che chiede senza mezzi termini le dimissioni di Pasquale Tridico. "Deve essere cacciato su due piedi. Ha seppellito il Paese di menzogne, non ha pagato a centinaia di migliaia di persone la cassa integrazione. Ho diffuso per settimane i dati veri, ora il vertice dell'Inps li tiene celati perché ha paura di essere sepolto dalla verità che smentisce le bugie di Tridico". Ma i ... Leggi su iltempo

