Amido di Mais: ecco come usarlo per risolvere molti problemi quotidiani! (Di venerdì 24 luglio 2020) L’Amido di Mais, anche detto maizena, si ricava dal chicco del Mais tramite macinazione ad umido. Si presenta sotto forma di polvere bianca finissima, quasi impalpabile. Lo usate normalmente in cucina, per addensare creme o rendere più soffici i dolci, ma sapete che può risolvere anche problemi quotidiani? Provate ad utilizzarlo per la pulizia degli ambienti domestici, delle scarpe, o per la cura del corpo! Un unico prodotto naturale e 100% biologico da provare assolutamente! Questo ingrediente non solo terrà al sicuro la vostra salute perché totalmente privo di additivi chimici, ma vi farà anche risparmiare tantissimo! Pronte dunque, a scoprire come può stravolgere la vostra vita in meglio? Iniziamo! Amido ... Leggi su pianetadonne.blog

Ultime Notizie dalla rete : Amido Mais Amido di Mais: ecco come usarlo per risolvere molti problemi quotidiani! NonSoloRiciclo Formulazioni naturali, efficaci e sicure per la regolarità intestinale

La quotidianità spinge talvolta a trascurarsi, soprattutto in questo particolare periodo. Prendersi cura di sé è però fondamentale. Seppur piccoli, infatti, i semplici gesti fanno la differenza e, per ...

Macchie solari: i migliori rimedi naturali per eliminarle

L'esposizione al sole e ai raggi UV può provocare macchie solari di diverso tipo. Per eliminarle esistono vari rimedi naturali molto efficaci.

La quotidianità spinge talvolta a trascurarsi, soprattutto in questo particolare periodo. Prendersi cura di sé è però fondamentale. Seppur piccoli, infatti, i semplici gesti fanno la differenza e, per ...L'esposizione al sole e ai raggi UV può provocare macchie solari di diverso tipo. Per eliminarle esistono vari rimedi naturali molto efficaci.