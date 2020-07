Amichevoli NBA – LeBron James brilla ma i Lakers cedono a Dallas, Milwaukee ok con gli Spurs: Antetokounmpo già impressiona (Di venerdì 24 luglio 2020) Seconda giornata di Amichevoli nella bolla di Orlando, dove tra qualche giorno riprenderà la stagione NBA. Match interessanti nella notte italiana, con i Milwaukee Bucks che scendono in campo al cospetto di San Antonio. Tutto facile per Antetokounmpo e compagni, che si sbarazzano dei propri avversari con il punteggio di 113-92. Foto Getty / Ronald MartinezLa star greca si prende subito la scena con 22 punti, 4 assist, 3 rimbalzi e 3 recuperi in 21 minuti di gioco. Tra gli Spurs non brilla particolarmente Marco Belinelli, che rimane in campo 13 minuti segnando 4 punti. Successo di misura per Indiana, che supera Portland 91-88 senza che i Blazers riescano a staccare il pass per i supplementari, sfiorati con la tripla di Jaylen Hoard che, sulla sirena, non trova il bersaglio. In campo anche i ... Leggi su sportfair

