Amalfi città in fiore: premi alle migliori decorazioni. Via alla terza edizione del concorso (Di venerdì 24 luglio 2020) Si apre per la terza edizione la “contesa cortese” a chi abbellirà meglio gli scorci dell’Antica Repubblica Marinara con fiori e piante, con il concorso “Amalfi, Città in fiore 2020”. Le iscrizioni saranno aperte dal 27 luglio 2020 fino alle 12 del 7 agosto 2020. Il bando completo è disponibile sul portale web del Comune all’indirizzo www.Amalfi.gov.it all’albo pretorio e nella sezione notizie. Gli scorci floreali dovranno essere pronti entro il 10 agosto. Le categorie per le quali si può partecipare sono sei: balconi / davanzali, attività commerciali, attività alberghiere, quartieri/ rioni (particolari architettonici, angoli, scale, micro-giardini) attività extra alberghiere ... Leggi su ildenaro

