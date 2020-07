Allerta Meteo, i temporali si spostano sul Nord-Est: sarà un pomeriggio-sera da incubo in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Slovenia [MAPPE] (Di venerdì 24 luglio 2020) Allerta Meteo – Nella notte, il maltempo si è accanito con grandi quantità di pioggia, forti venti e grandine di grosse dimensioni sulla Lombardia, provocando danni, esondazioni ed allagamenti. Il maltempo continuerà a colpire il Nord anche nella giornata odierna. Per tutta la mattina fino al primo pomeriggio, i temporali insisteranno soprattutto in Lombardia, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige meridionale, con sconfinamenti nel Veneto. Piogge e temporali colpiranno anche Piemonte, Liguria e Marche. Nel pomeriggio-sera, i temporali inizieranno ad allontanarsi verso Nord-Est e i Balcani. Proprio per questo motivo, sarà una seconda parte di giornata da ... Leggi su meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : #Meteo Allerta temporali su Emilia Romagna e Lombardia. Precipitazioni sparse anche su Liguria, Veneto e Friuli V.G… - JustOut1982Jatz : RT @alfox1982: Come non detto: serata annullata per allerta meteo. ???? - alfox1982 : Come non detto: serata annullata per allerta meteo. ???? - greenstyleit : Allerta meteo a Milano, bomba d’acqua fa esondare il Seveso - JustOut1982Jatz : Serata annullata per allerta meteo. ?? -