Allarme spumante contaminato da ocratossina A, scattato il richiamo del Ministero della Salute [MARCHIO E LOTTO] (Di venerdì 24 luglio 2020) Il Ministero della Salute ha pubblicato sul proprio sito web l’avviso di richiamo per spumante contaminato. Si tratta di Fragolino Rosso – Bevanda aromatizzata a base di vino, MARCHIO Gorghello, prodotto nello stabilimento Contri spumante S.p.a, da “La Colombara S.p.a.” di Cazzano di Tramigna (VR). Il richiamo per rischio chimico riguarda esclusivamente il LOTTO n° 90032, commercializzato in unità di vendita da 75 cl. Il motivo del richiamo è indicato in “presenza di ocratossina A oltre i limiti“. Le indicazioni del Ministero prevedono il richiamo del prodotto dai punti vendita e il ... Leggi su meteoweb.eu

