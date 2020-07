Alla scoperta della Franciacorta, tra arte, bollicine e piatti gourmet (Di venerdì 24 luglio 2020) È una terra ricca di fascino la Franciacorta (Brescia), che si scopre lentamente, andando in profondità, seguendo un preciso itineario o semplicemente vagabondando, tra vigneti, ulivi, morbide colline, lungo le sponde del Lago di Iseo, tra piccoli borghi, antiche ville e monasteri, trovando in ogni luogo uno splendido paesaggio, un edificio carico di storia, un ristorante dove provare le numerose specialità gastronomiche della zona e, soprattutto, degustando le etichette top delle numerose cantine produttrici dell’omonimo spumante Metodo classico, apprezzato in tutto il mondo. Leggi su vanityfair

NetflixIT : Alla scoperta dei Giochi Paralimpici, raccontati da chi ha provato l'emozione di viverli. Rising Phoenix: la storia… - SuperQuarkRai : Nuove tecniche in 3D per la mammografia, la disinformazione, come auscultare i vulcani, il documentario alla scoper… - DolomitesUNESCO : Oggi siamo qui... Nuovi sentieri per nuove storie con #NoiDolomitiUNESCO... Camminate insieme a noi alla scoperta d… - dexasper : RT @hugmeaj_: Per chi conosce Your Name, la cometa che rappresenta tutto il film, esiste davvero e si chiama Hyakutake. Venne scoperta, app… - TheFork_it : Prosegue il nostro viaggio alla scoperta delle specialità regionali ?????? Tappa in Emilia Romagna, Puglia, Veneto, L… -

Ultime Notizie dalla rete : Alla scoperta Alla scoperta di Farnese: sul sito del museo una rubrica “Per trascorrere l'estate con noi” TusciaUp Alla scoperta della Franciacorta, tra arte, bollicine e piatti gourmet

Quattordici ristoranti, numerose mete turistiche e una grande etichetta Metodo classico: è «Arte e sapori in Franciacorta», iniziativa che vuole dare nuovo slancio al turismo del territorio È una terr ...

Torino, il Tribunale decreta il fallimento di Ventures: futuro a rischio per 400 operai Ex Embraco

Il Tribunale di Torino ha decretato il fallimento della Ventures, la società che ha rilevato la ex Embraco di Riva di Chieri. A nulla sono valse le mobilitazioni, gli appelli al ministro dello Svilupp ...

Quattordici ristoranti, numerose mete turistiche e una grande etichetta Metodo classico: è «Arte e sapori in Franciacorta», iniziativa che vuole dare nuovo slancio al turismo del territorio È una terr ...Il Tribunale di Torino ha decretato il fallimento della Ventures, la società che ha rilevato la ex Embraco di Riva di Chieri. A nulla sono valse le mobilitazioni, gli appelli al ministro dello Svilupp ...