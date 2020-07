Alexandria Ocasio-Cortez risponde in aula al deputato che l’ha offesa: il VIDEO (Di venerdì 24 luglio 2020) L’ha definita ‘pazza’, ‘disgustosa’ e ‘puttana’, poi si è scusato senza però mai citare il suo nome. Per questo Alexandria Ocasio-Cortez, la più̀ giovane deputata della storia americana – 30 anni – ieri sera al Congresso ha pronunciato un discorso per difendere i suoi diritti e quelli delle donne, per cui si è sempre battuta, dagli attacchi del deputato repubblicano Ted Yoho. “Non starò sveglia fino a tardi la notte ad aspettare le scuse di un uomo che non ha rimorsi per aver usato un linguaggio offensivo nei confronti delle donne”, ha detto Alexandria Ocasio-Cortez. Il VIDEO del suo discorso in poche ore ha già raggiunto mezzo milione ... Leggi su italiasera

lauraboldrini : A sessismo e misoginia non si può rispondere con un’alzata di spalle. Mai, in nessuna circostanza. Bisogna reagire… - meb : Le parole di Alexandra Ocasio Cortez dovrebbero far riflettere tutti. Donne e uomini, tutti. Basta con l’odio verba… - Agenzia_Ansa : La lezione di Alexandria Ocasio-Cortez a Ted Yoho che l'ha insultata - #VIDEO #Usa #ANSA - passvion : RT @lauraboldrini: A sessismo e misoginia non si può rispondere con un’alzata di spalle. Mai, in nessuna circostanza. Bisogna reagire, è p… - CriCristinaCri : RT @Agenzia_Ansa: La lezione di Alexandria Ocasio-Cortez a Ted Yoho che l'ha insultata - #VIDEO #Usa #ANSA -