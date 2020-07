Alexandra Ocasio-Cortez trend su Twitter per la risposta (virale) al repubblicano che le dà della “fucking bitch” – VIDEO (Di venerdì 24 luglio 2020) Lunedì, il misfatto. Dopo una discussione informale con la più giovane deputata della storia del Congresso americano, Alexandria Ocasio-Cortez, avvenuta davanti ad alcuni giornalisti, il deputato repubblicano Ted Yoho si era allontanato dandole della “fucking bitch” (lasciamo a voi la traduzione). Yoho non si è assunto le proprie responsabilità, negando di aver offeso la Ocasio-Cortez e scusandosi – semmai – per il fraintendimento. Giovedì, quindi, alla Camera la deputata che viene dal Bronx ha detto la sua, spiegando che non poteva lasciar passare in silenzio l’episodio e che l’atteggiamento di Yoho – nascostosi dietro al fatto che essendo un padre di famiglia delle parole del genere ... Leggi su nonsolo.tv

