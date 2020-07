Alex Zanardi trasferito nel reparto di terapia intensiva del San Raffaele di Milano: condizioni instabili (Di venerdì 24 luglio 2020) Alex Zanardi è stato trasferito oggi, 24 luglio, nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano, «a fronte di un’intercorsa instabilità delle condizioni cliniche». Lo comunica Claudio Zanon, direttore sanitario dell’ospedale Valduce di Como, che ha anche spiegato che «non verranno rilasciate ulteriori informazioni sul caso». Il campione paralimpico era stato trasferito il 21 luglio scorso dall’ospedale di Siena a una struttura di riabilitazione dopo che i medici avevano ridotto la sedazione fino a sospenderla. Nell’ospedale di Siena, invece, è rimasto per oltre un mese, dopo essere rimasto vittima di un ... Leggi su open.online

repubblica : Alex Zanardi, la lotta per il risveglio nel silenzio. 'Ce la farà, è una tigre' [dal nostro inviato PAOLO BERIZZI]… - Gazzetta_it : #Zanardi trasferito in terapia intensiva al #SanRaffaele di Milano: 'Condizioni instabili' - HuffPostItalia : Alex Zanardi in terapia intensiva al San Raffaele: 'Condizioni instabili' - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Zanardi trasferito in terapia intensiva al #SanRaffaele di Milano: 'Condizioni instabili' - WorldsLine1 : RT @Open_gol: ?? Era ricoverato in una struttura di riabilitazione afferente all’ospedale Valduce di Como -