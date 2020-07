Alex Zanardi trasferito in terapia intensiva al San Raffaele di Milano: i medici “Condizioni instabili” (Di venerdì 24 luglio 2020) E’ vero che più volte, in passato, ci ha ‘abituati’ a delle vittorie impossibili, come quelle sulla vita. Stavolta però anche per un guerriero invincibile come Alex Zanardi, i problemi sono tanti, e tutti maledettamente complicati. Lo testimonia il fatto che, trasferito da poco nel reparto di riabilitazione dell’ospedale comasco Valduce (così da restituire al campione ampie speranze di ripresa), quest’oggi alla luce di condizioni, definite “instabili”, è stato ritenuto opportuno trasferirlo presso la terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano. Zanardi: “Intercorsa instabilità delle condizioni” E’ stato un comunicato emesso dal direttore ... Leggi su italiasera

