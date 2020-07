Alex Zanardi trasferito in terapia intensiva al San Raffaele di Milano: “Condizioni instabili” (Di venerdì 24 luglio 2020) Aveva lasciato l’ospedale di Siena tre giorni fa per iniziare un lento processo di riabilitazione in un centro specialistico di Villa Beretta a Costa Masnaga (Lecco). Una notizia che aveva fatto pensare al superameto della fase più critica, dopo l’incidente stradale che lo ha coinvolto il 19 giugno scorso. Ma oggi Claudio Zanon, direttore sanitario dell’Ospedale Valduce, in un comunicato ha annunciato che Alex Zanardi sarà trasferito nuovamente in terapia intensiva, questa volta al San Raffaele di Milano a causa delle “condizioni cliniche instabili”. “In data odierna, a fronte di intercorsa instabilità delle condizioni cliniche del paziente Alex Zanardi, dopo opportune ... Leggi su ilfattoquotidiano

