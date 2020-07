Alex Zanardi trasferito d'urgenza in terapia intensiva al San Raffaele: il bollettino medico dell'ospedale (Di venerdì 24 luglio 2020) ' Al momento si trova presso l'Unità Operativa di terapia intensiva Neurochirurgica', dell'Irccs 'diretta dal professore Luigi Beretta. L'équipe sta eseguendo i primi accertamenti per l'inquadramento ... Leggi su leggo

repubblica : Alex Zanardi, la lotta per il risveglio nel silenzio. 'Ce la farà, è una tigre' [dal nostro inviato PAOLO BERIZZI]… - HuffPostItalia : Alex Zanardi in terapia intensiva al San Raffaele: 'Condizioni instabili' - LiaCapizzi : Alex Zanardi trasferito da Villa Beretta al San Raffaele di Milano nel reparto di terapia intensiva. Condizioni in… - crucianel : RT @ARitmoDelCuore: ????#BattitiNotturni #ARitmoDelCuore ???? ??Il torrente si trasforma in mare al pensiero di te?? ??Emily Dickinson??… - cronacadiroma : #24luglio Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di #AlexZanardi #Zanardi -